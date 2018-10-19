Боялись теракта: стало известно о характере взрыва на заводе под Питером

Взрыв на пиротехническом заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области носит технологический характер и не является терактом.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, по словам которого в ЧП нет никакого криминала. Отмечается, что в производственном помещении завода произошел взрыв без дальнейшего возгорания.

По данным агентства, здание было частично разрушено. Загорелись три припаркованных поблизости автомобиля, которые спасатели успели быстро потушить.

В результате происшествия было остановлено движение поездов в направлении Луги. Как сообщает пресс-служба областного правительства, обломками завалило железнодорожные пути. Спасатели выясняют точную причину, которая привела к детонации на пиротехническом заводе.

Опубликовано видео первых минут после взрыва в Ленинградской области.

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Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв на заводе, в результате которого погибли минимум два человека, прогремел 19 октября.