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Боялись теракта: стало известно о характере взрыва на заводе под Питером

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Взрыв на пиротехническом заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области носит технологический характер и не является терактом.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, по словам которого в ЧП нет никакого криминала. Отмечается, что в производственном помещении завода произошел взрыв без дальнейшего возгорания.

По данным агентства, здание было частично разрушено. Загорелись три припаркованных поблизости автомобиля, которые спасатели успели быстро потушить.

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В результате происшествия было остановлено движение поездов в направлении Луги. Как сообщает пресс-служба областного правительства, обломками завалило железнодорожные пути. Спасатели выясняют точную причину, которая привела к детонации на пиротехническом заводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв на заводе, в результате которого погибли минимум два человека, прогремел 19 октября.

Место
РоссияСанкт-Петербург
Объект
взрывы
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