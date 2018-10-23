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Боширова-Чепигу ''заметили'' рядом со шпионкой Бутиной: появилось фото

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Человека, похожего на полковника ГРУ Анатолия Чепигу (Руслана Боширова), подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, заметили на фото рядом с арестованной в США по подозрению в шпионаже россиянкой Марией Бутиной.

Снимок, датированный 2013 годом, опубликовала в сети пользователь Twitter под ником Venture Capital. На нем россиянка присутствует на некой конференции при участии нынешнего советника президента США Джона Болтона.

Однако, расследователи группы Bellingcat опровергли догадки блогера, заявив, что это "определенно не Чепига".

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Отравление Скрипаля: стало известно об очередном фиаско Чепиги и Мишкина
Боширова-Чепигу ''заметили'' рядом со шпионкой Бутиной: появилось фото
Боширова-Чепигу ''заметили'' рядом со шпионкой Бутиной: появилось фото
Боширова-Чепигу ''заметили'' рядом со шпионкой Бутиной: появилось фото

Напомним, 29-летней Бутиной предъявлено обвинение в исполнении роли агента Кремля в Соединенных Штатах. Департамент юстиции утверждает, что она регулярно контактировала с российскими спецслужбами. Ее обвиняют в сговоре действовать от имени российского правительства и не регистрироваться как иностранный агент. Бутина не признает себя виновной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что подозреваемый в отравлении Скрипаля Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Герой России" за "выполнение миротворческой миссии".

Российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

Российский журналист Сергей Канев рассказал, что имеет доказательства участия Чепиги в операции по перевозу Януковича из Украины. Позже сослуживцы полковника ГРУ рассказали, что он получил звание "Герой России" за спецоперацию по аннексии Крыма в 2014 году.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Место
США
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