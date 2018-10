Боширова-Чепигу ''заметили'' рядом со шпионкой Бутиной: появилось фото

Человека, похожего на полковника ГРУ Анатолия Чепигу (Руслана Боширова), подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, заметили на фото рядом с арестованной в США по подозрению в шпионаже россиянкой Марией Бутиной.

Снимок, датированный 2013 годом, опубликовала в сети пользователь Twitter под ником Venture Capital. На нем россиянка присутствует на некой конференции при участии нынешнего советника президента США Джона Болтона.

Однако, расследователи группы Bellingcat опровергли догадки блогера, заявив, что это "определенно не Чепига".

🤔 Here’s a pic of the man next to Maria Butina and four confirmed pics - per @bellingcat - of Anatoliy Vladimirovich Chepiga. He’s one of the two men that are suspects in Skripal poisoning. He’s a GRU agent and I assume he disguises himself... pic.twitter.com/L6HVAcZAvl