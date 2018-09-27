Боширов или Чепига: в Кремле ответили на сенсацию в деле Скрипалей

Кремль проверит данные о личности одного из подозреваемых в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Руслана Боширова.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, российские власти пока не имеют другой подтвержденной информации.

"Это, насколько я понимаю, неформальное расследование, мы не знаем, насколько оно соответствует, соответствует ли оно действительности. Мы исходим пока из тех данных, которые были озвучены самими этими гражданами", – отметил Песков.

По его словам, пока Кремль оперирует только теми данными, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, Петровым и Бошировым.

"У нас нет каких-то других данных", - ответил он на вопрос, настаивают ли в Кремле, что Боширов является гражданским лицом.

Как сообщал OBOZREVATEL, The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии".

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандальное открытие "вбросом" и потребовала доказательств. Позже российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.