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Боширов или Чепига: в Кремле ответили на сенсацию в деле Скрипалей

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Кремль проверит данные о личности одного из подозреваемых в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Руслана Боширова.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, российские власти пока не имеют другой подтвержденной информации.

"Это, насколько я понимаю, неформальное расследование, мы не знаем, насколько оно соответствует, соответствует ли оно действительности. Мы исходим пока из тех данных, которые были озвучены самими этими гражданами", – отметил Песков.

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По его словам, пока Кремль оперирует только теми данными, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, Петровым и Бошировым.

"У нас нет каких-то других данных", - ответил он на вопрос, настаивают ли в Кремле, что Боширов является гражданским лицом.

Как сообщал OBOZREVATEL, The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии".

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандальное открытие "вбросом" и потребовала доказательств. Позже российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персоны
Дмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Скрипаль
Место
Россия
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