Ну, что? Наистерили? Донагнетались?

Разборки "больших дядь" на территории третьих стран - давняя, и увы, прочная традиция.

Мир наш видел многое, в том числе и большие войны.

Причём даже летом 1914 года либералы с пеной у рта доказывали невозможность, ненужность и вздорность большой войны.

О том, что выдвижение батальонов в Рейнскую зону 7 марта 1936 году приведёт к новой большой войне тоже мало кто думал, тем более - дуче, Абиссиния, какой там Рейн, о чём вы?

И даже после Гляйвица и после Вестерплятте почти никто не верил в большую войну.

"Нерушимость границ" тоже неоднократно декларировалась - что в Локарно, что в Потсдаме.

И?

Новости Россияне уже раз получили по зубам от американцев

Югославия, Сирия, Трансиордания, Йемен, Родезия, Украина...

Разговоры в духе "борзеешь, вошь поднарная?!" хороши до определённого предела, потом - загнанная в угол крыса бросается в атаку.

И все прогнозы аналитиков летят в... анальную область.

Это я к чему.

К тому, что будет то, что будет.

И мало что зависит от Украины.

Вдох-выдох.

Проведите время с близкими.

Позвоните тем, кого давно не слышали, увидьтесь с теми, кого давно не видели.

И - огромное спасибо всем за помощь танкистам 17-й.

Мы с Serhiy Takhmazov набрали необходимую сумму.

Хватит и на резину, и на оплату интернета.