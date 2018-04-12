Ну, что? Наистерили? Донагнетались?
Разборки "больших дядь" на территории третьих стран - давняя, и увы, прочная традиция.
Мир наш видел многое, в том числе и большие войны.
Причём даже летом 1914 года либералы с пеной у рта доказывали невозможность, ненужность и вздорность большой войны.
О том, что выдвижение батальонов в Рейнскую зону 7 марта 1936 году приведёт к новой большой войне тоже мало кто думал, тем более - дуче, Абиссиния, какой там Рейн, о чём вы?
И даже после Гляйвица и после Вестерплятте почти никто не верил в большую войну.
"Нерушимость границ" тоже неоднократно декларировалась - что в Локарно, что в Потсдаме.
И?
Югославия, Сирия, Трансиордания, Йемен, Родезия, Украина...
Разговоры в духе "борзеешь, вошь поднарная?!" хороши до определённого предела, потом - загнанная в угол крыса бросается в атаку.
И все прогнозы аналитиков летят в... анальную область.
Это я к чему.
К тому, что будет то, что будет.
И мало что зависит от Украины.
Вдох-выдох.
Проведите время с близкими.
Позвоните тем, кого давно не слышали, увидьтесь с теми, кого давно не видели.
И - огромное спасибо всем за помощь танкистам 17-й.
Мы с Serhiy Takhmazov набрали необходимую сумму.
Хватит и на резину, и на оплату интернета.
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