Борт заполнился дымом: в Канаде экстренно сел пассажирский самолет

В аэропорту города Галифакс (Канада) совершил экстренную посадку пассажирский самолет компании El Al, который летел на Шаббат в Израиль. Причиной аварийной посадки стало сильное задымление на борту.

Рейс следовал из аэропорта Нью-Джерси в Тель-Авив, сообщает The Jerusalem Post. Вскоре после вылета самолет заполнился дымом, что вынудило экипаж попросить об экстренной посадке в Канаде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В соответствии со стандартной процедурой в таких случаях, самолет выработал некоторое количество топлива, чтобы уменьшить свой вес перед посадкой.

В итоге борт приземлился благополучно. Полет выполнялся рейсом 777-258 (ER), на борту находилось 279 пассажиров.

Этот рейс является популярным маршрутом среди израильтян и американцев, направляющихся в Израиль до Шаббата. Он вылетает из США поздно вечером по четвергам.

