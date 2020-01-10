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10 января • обновлено в 12:02
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Борт заполнился дымом: в Канаде экстренно сел пассажирский самолет

1.9т
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В аэропорту города Галифакс (Канада) совершил экстренную посадку пассажирский самолет компании El Al, который летел на Шаббат в Израиль. Причиной аварийной посадки стало сильное задымление на борту.

Рейс следовал из аэропорта Нью-Джерси в Тель-Авив, сообщает The Jerusalem Post. Вскоре после вылета самолет заполнился дымом, что вынудило экипаж попросить об экстренной посадке в Канаде (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В соответствии со стандартной процедурой в таких случаях, самолет выработал некоторое количество топлива, чтобы уменьшить свой вес перед посадкой.

Самолет экстренно сел в Канаде

Самолет экстренно сел в Канаде

Halifax Airport webcam

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В итоге борт приземлился благополучно. Полет выполнялся рейсом 777-258 (ER), на борту находилось 279 пассажиров.

Этот рейс является популярным маршрутом среди израильтян и американцев, направляющихся в Израиль до Шаббата. Он вылетает из США поздно вечером по четвергам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Тель-Авива у самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом. Инцидент произошел в ночь на 8 января. На борту лайнера находилось более 100 человек, все граждане Израиля. Пассажиров экстренно высадили из самолета и вернули в терминал.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Канада
Тег
самолет
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
3 ракета ТОРа нашла свою цель!!! Белингкет докажет!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "стандартной процедурой в таких случаях, самолет выработал некоторое количество топлива, чтобы уменьшить свой вес перед посадкой". Будь это российский борт yкры непременно написали бы что-то вроде "Российские пилоты бездарно истратили топливо нарезая круги вокруг аэропорта.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Судя по запаху дым был из Ирана.
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