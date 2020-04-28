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29 апреля • обновлено в 01:05
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Боровшаяся с COVID-19 врач покончила жизнь самоубийством

2.5т
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В США врач из Нью-Йорка Лора Брин, которая боролась с пандемией коронавируса COVID-19, покончила жизнь самоубийством.

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Женщина возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене, передает "ВВС Украина".

Недавно Брин сама подхватила коронавирус и находилась на самоизоляции. Через полторы недели медик попыталась вернуться к работе, но ее снова отправили домой.

Врач из Нью-Йорка покончила жизнь самоубийством

Врач из Нью-Йорка покончила жизнь самоубийством

Коллаж

Женщина совершила суицид в Шарлоттсвиле, штат Вирджиния, где проживала вместе с семьей.

Отец погибшей рассказал, что дочь казалась ему "отстраненной" в последнее время. Она рассказывала семье о том, как пациенты с коронавирусом умирают еще до того, как медики успевают вывезти их из машины скорой помощи.

"Она действительно находилась на передовой борьбы. Она является жертвой так же, как все остальные умершие", – рассказал отец Лоры.

Лора Брин

Лора Брин

ВВС

Добавим: Нью-Йорк является эпицентром пандемии в США. В стране на 28 апреля зафиксировано более 1 млн случаев коронавируса, более 58 тысяч – летальные. В Нью-Йорке – более 300 тысяч, больше 22 тысяч жителей города погибли.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент французского клуба "Реймс" Жан-Пьер Кайо заявил, что врач команды Бернард Гонсалес покончил жизнь самоубийством, заразившись коронавирусом.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
США Нью-Йорк
Теги
фотографии инфекция болезнь вирус самоубийство врачи
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