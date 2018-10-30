''Бороться за русскую Украину'': историк РФ призвал Москву к масштабной оккупации

Российский историк-пропагандист, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин выступил с наглым заявлением о том, что его страна должна бороться за сохранение "русской Украины".

По его мнению, это необходимо, поскольку украинцы якобы являются не отдельным самобытным народом, а всего лишь частью русской нации. Свою проимперскую речь он озвучил на круглом столе в Москве, сообщает подконтрольный Кремлю пропагандистский ресурс (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, Шишкин позволил себе назвать Украину не суверенным государством, а "самостийным" проектом с антирусским характером. Продолжая развивать свою маразматичную мысль, историк страны-агрессора переключился на тему украинского языка, нагло подчеркнув, что он якобы может существовать только как часть большой русской культуры.

"Нужно определиться, за что мы боремся, и не противопоставлять украинский народ русскому, украинский язык русскому языку, так как это — разновидность русского языка. Это мнение одного из самых знаменитых российских языковедов, академика Потебни. Кстати, его имя носит Институт языкознания Национальной академии наук Украины. Он там числится как самый выдающийся языковед и лингвист Украины. Так вот, он говорил, что это аксиома: украинский язык — часть русского языка, украинский народ — часть русской нации. Соответственно, нужно понимать, что мы должны бороться именно за русскую Украину, за русский язык в Украине, как родной язык — не отрицающий украинский язык, а включающий его", — высказался Шишкин.

Что касается усиления настроений украинского общества, направленных на окончательный уход от советского прошлого и навязанных Россией культурных связей, то пропагандист назвал их насильственной украинизацией вследствие "незалежности".

"Украинский проект — не просто сепаратистский, не просто проект по отделению какого-то куска территории. Это проект по расколу русской нации. Он задуман не как проект на ослабление России в первую очередь, а русской нации — как стержня России. Поэтому Украина всегда, когда становится независимой, развивается как антирусский проект, истребляет в себе все русское", — не прекращал свои оторванные от реальности рассуждения он.

"Все делается для того, чтобы превратить одну из ветвей русской нации — украинцев — в антирусских манкуртов. Поэтому там истреблялось и будет истребляться все русское, что есть. Если так будет развиваться дальше, язык запретят полностью, церковь разделят. Поэтому нужно понимать, что бороться необходимо за русскую Украину", — устрашающе подытожил Шишкин.

На агрессивные выпады рупора Кремля отреагировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, который уличил Шишкина в исповедании традиционной тоталитарной идеологии, ставящей за цель уничтожение независимой Украины.

"Ну да: территорию захапать, украинцев вместе с "мовой" и культурой — в концлагеря по привычной царско-сталинской практике. А по праздникам выпускать на сцену — пусть танцуют гопак и поют "мелодичные малороссийские песни". В целом ничего нового, все та же привычная имперская брехня "адиннарод" и "адинязык", — и это с принадлежностью к двум разным расам, а не то что нациям! Ну и язык — то еще койне, крайне далекое от украинской в частности и славянской в целом речи", — возмущенноподчеркнул он.

Голобуцкий также добавил, что никогда и никому не стоит забывать: никакой "мир" и "добрососедство" с людоедской империей, которой он считает Россию, невозможны по определению. Эксперт отметил, что главным девизом страны-агрессора является следующая фраза: "Сожрать украинцев, чтоб и следа не осталось".

"А вот академик Потебня, на которого в своих словесных испражнениях ссылается Шишкин, — это отдельный вопрос, с которым действительно стоит разобраться: имени кого именно у нас Институт языкознания. А то как-то неприлично выйдет, если украинских лингвистов в самом деле воспитывают на примере образцового хохла", — ярко завершил свой критичный пост Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы нелегитимной Государственной думы России Ирина Яровая выступила с неадекватной речью на кремлевском телевидении, в которой заявила, что украинцы и россияне навечно останутся братскими народами, а Украина, где она родилась, якобы является временно инфицированной, больной страной.