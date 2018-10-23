Россия работала, работает и будет работать с украинскими политиками, экспертами и медиа, с лидерами общественных мнений, в том числе и в официальных сетях, с целью раскачивать ситуацию в Украине и вести свою пропаганду. Военным путем они нас захватить не смогли, сломав зубы еще в 2014-м году. Из-за этого перед Россией сейчас санкции, проблемы и мощная украинская армия численностью в 250 тыс человек. Плюс еще миллион натренированных, готовых к мобилизации ребят. Россия понимает, что военным путем ей очень дорого бороться с Украиной.

Другое дело, что украинцы, как только уходит прямая угроза, начинают чубиться между собой. Это проблема.

Сейчас Россия делает ставку, что к власти в Украине придут более лояльные политики, что можно будет вернуть нам Донбасс с особым статусом, а вопрос Крыма можно будет закрыть. Расчет России на лояльных политиков, журналистов и экспертов очень большой. В это вкладываются деньги и это всего лишь один из многочисленных эпизодов гибридной войны.

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Главная цель и стратегия Кремля сейчас – это реванш пророссийских сил в Украине, что не отменяет ни войны, ни других путей вернуть свое влияние на Киев.

Специально для этого плана в Украине активно вербуют людей. Касательно истории с Тимофеем Нагорным, то я не очень понял, какими доказательствами оперирует СБУ, ведь само по себе намерение создать в Украине партию, не является преступным. В правовом государстве и в демократической стране человек хочет создать партию, просит у кого-то на это деньги… Он же не призывает, как Савченко, кого-то взорвать, расстрелять, утроить теракт. Тяжело будет доказать в суде, что создание партии на чьи-то деньги – это преступление. Разве что есть еще какие-то более серьезные факты.

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Второй момент в том, что Тимофей Нагорный – бизнесмен из Макеевки, из донецкого региона. Я его немножко знаю. Нагорный никогда не был влиятельным политическим игроком. Вот от слова совсем. Он когда-то пошел на выборы по мажоритарному округу в Верховную Раду и действительно проиграл Партии регионов. Единственным вариантом сделать карьеру в Донецке, было пробиться в элиту Партии регионов. Он туда не пробился, поэтому крутился вокруг да около. Заметного политика из него не получилось. Нагорный – бизнесмен, общественный деятель, а его известность в Украине на уровне "бывший муж Подкопаевой".

Поэтому если Россия ставит на такие фигуры, то это вызывает сомнения в ее адекватности. Извините, но Тимофей Нагорный не то имя, чтобы при любом финансировании можно создать мощную партию влияния России в Украине.

Тут хватает агентов влияния, явных пророссийских политиков, которые даже между собой конкурируют за симпатии Кремля. Поэтому Нагорный не та фигура, чтобы делать на него ставку. Ну, сделал бы он картонную партию, взяли бы они какие-то проценты - но это все ни на что не влияет. Как-то мелковата его кандидатура.