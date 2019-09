Бородатый мужчина и маленькая девочка: сеть шокировали кадры со свадьбы в Иране. Видео

В сети появилось видео со свадьбы в Иране, на которой маленькую девочку выдали замуж за взрослого мужчину.

Ролик обнародовала в Twitter журналистка Масих Алинежад, которую увиденное довело до слез (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что инцидент произошел в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед в Иране. На опубликованных кадрах запечатлено семейное торжество, на котором собрались гости.

Все хлопали, пели и танцевали. Посреди комнаты на диване сидели жених с невестой — бородатый мужчина и маленькая девочка. Отметим, в сети сообщили, что ей нет необходимых для брака 13 лет.

В кадр попал момент, когда девочка вытирает глаза, как будто у нее текут слезы.

Вскоре стало известно о том, что брак расторгли. В свидетельстве о рождении девочки сказано, что ей всего 11 лет. Ее избраннику, как оказалось, 22 года. В суде родственники заявили, что брак был временным, чтобы познакомить пару друг с другом.

Пользователи бурно отреагировали на видео, которое быстро разлетелось в соцсети. "С ними явно что-то не так. Это неправильно", "Это насилие над ребенком, мое сердце разрывается", "Омерзительно", – отметили в комментариях.

#Iran once pioneered respect for women's rights in the world. But the world's most filthy religion ruined its magnificent culture. Under the secular #Pahlavi, marriage was prohibited to women under 18, but in the Islamic Regime,a 13yrs old girl is forced to marry a 28yrs old man! pic.twitter.com/0ktuDqbN53