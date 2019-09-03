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3 сентября • обновлено в 20:40
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Бородатый мужчина и маленькая девочка: сеть шокировали кадры со свадьбы в Иране. Видео

3.1т Читать материал на украинском

В сети появилось видео со свадьбы в Иране, на которой маленькую девочку выдали замуж за взрослого мужчину.

Ролик обнародовала в Twitter журналистка Масих Алинежад, которую увиденное довело до слез (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что инцидент произошел в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед в Иране. На опубликованных кадрах запечатлено семейное торжество, на котором собрались гости.

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Сеть шокировала свадьба с маленькой девочкой в Иране

Сеть шокировала свадьба с маленькой девочкой в Иране

Скриншот из видео

Все хлопали, пели и танцевали. Посреди комнаты на диване сидели жених с невестой — бородатый мужчина и маленькая девочка. Отметим, в сети сообщили, что ей нет необходимых для брака 13 лет.

В кадр попал момент, когда девочка вытирает глаза, как будто у нее текут слезы.

Вскоре стало известно о том, что брак расторгли. В свидетельстве о рождении девочки сказано, что ей всего 11 лет. Ее избраннику, как оказалось, 22 года. В суде родственники заявили, что брак был временным, чтобы познакомить пару друг с другом.

Пользователи бурно отреагировали на видео, которое быстро разлетелось в соцсети. "С ними явно что-то не так. Это неправильно", "Это насилие над ребенком, мое сердце разрывается", "Омерзительно", – отметили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть возмутило видео с крещения ребенка в Гатчине, на котором священник едва не убил младенца.

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Место
Иран
Тег
свадьба
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
замуж отдают у мусульманских ортодоксов,с 9ти лет,даже в нашей бывшей Средней Азии.потом муж ростит до определенного возраста,как правило не меньше двенадцати лет,в Индии тоже такие нравы ,у низших каст,..
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