Бориса Джонсона выписали из больницы после победы над коронавирусом

Кирилл Лютый Мир 18:16, 12.04.2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился от коронавируса.

Об этом он сообщил в видеообращении в воскресенье, 12 апреля, добавив, что его уже выписали из больницы.

Джонсон поблагодарил врачей за то, что они спасли ему жизнь, отметив, что во время его пребывания в больнице был период, когда "все могло пойти по другому пути".

Премьер также поблагодарил жителей Британии, которые ответственно относятся к карантину: остаются дома несмотря на солнце и хорошую погоду.

Борис Джонсон

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