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12 апреля • обновлено в 19:48
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Бориса Джонсона выписали из больницы после победы над коронавирусом

3.5т
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился от коронавируса.

Об этом он сообщил в видеообращении в воскресенье, 12 апреля, добавив, что его уже выписали из больницы.

Джонсон поблагодарил врачей за то, что они спасли ему жизнь, отметив, что во время его пребывания в больнице был период, когда "все могло пойти по другому пути".

Премьер также поблагодарил жителей Британии, которые ответственно относятся к карантину: остаются дома несмотря на солнце и хорошую погоду.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Долгих лет жизни, человеку, вытянувшему Британию из Евроболота.
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0
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Чёй то быстро вылечили Борю
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2
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
браво вб с новичком справились справимся и с короновирусом
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3
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Мир

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