Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился от коронавируса.

Об этом он сообщил в видеообращении в воскресенье, 12 апреля, добавив, что его уже выписали из больницы.

Джонсон поблагодарил врачей за то, что они спасли ему жизнь, отметив, что во время его пребывания в больнице был период, когда "все могло пойти по другому пути".

Премьер также поблагодарил жителей Британии, которые ответственно относятся к карантину: остаются дома несмотря на солнце и хорошую погоду.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5