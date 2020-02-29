24 года разницы! Премьер Британии женится в третий раз. Фото беременной избранницы

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и его девушка Кэрри Саймондс объявили о помолвке и о том, что ждут ребенка.
Такое заявление в субботу, 29 февраля, сделал официальный представитель пары, передает Reuters. Малыш должен родиться в начале лета.
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
Daily Express
Подчеркнем, что 55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс – первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит, 10.
Также Джонсон станет первым британским премьер-министром, который вступит в брак.
Пост Кэрри Саймондс в Instagram свидетельствует, что они обручились в конце прошлого года
Sky News
За последние 173 года между британским премьером и его супругой или ее супругом не было такой большой разницы (24 года) в возрасте.
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
Sky News
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
Sky News
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
Sky News
Борис Джонсон был женат дважды. С 1987 по 1993 год – на Аллегре Мостин-Оуэн.
В 1993 году Джонсон женился на Марине Уилер, дочери журналиста и телеведущего Чарльза Уилера. В сентябре 2018 года пара объявила, что они давно не живут друг с другом и находятся в процессе развода.
Примерно тогда же появились слухи о том, что политик встречается с Кэрри Саймондс, работавшей в его штабе на выборах мэра Лондона в 2012 году.
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
Sky News
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
Sky News
У Джонсона и Уилер четверо детей. По версиям СМИ, премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр. Сам он эту тему не комментировал.
Facebook/Carrie Apples Symonds
Facebook/Carrie Apples Symonds
Как писал OBOZREVATEL, Великобритания в ночь на 1 февраля официально вышла из Европейского Союза. По этому поводу в пятницу, 31 января, премьер-министр Борис Джонсон организовал вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит
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