24 года разницы! Премьер Британии женится в третий раз. Фото беременной избранницы

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и его девушка Кэрри Саймондс объявили о помолвке и о том, что ждут ребенка.

Такое заявление в субботу, 29 февраля, сделал официальный представитель пары, передает Reuters. Малыш должен родиться в начале лета.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс Daily Express

Подчеркнем, что 55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс – первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит, 10.

Также Джонсон станет первым британским премьер-министром, который вступит в брак.

Пост Кэрри Саймондс в Instagram свидетельствует, что они обручились в конце прошлого года Sky News

За последние 173 года между британским премьером и его супругой или ее супругом не было такой большой разницы (24 года) в возрасте.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс Sky News

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс Sky News

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс Sky News

Борис Джонсон был женат дважды. С 1987 по 1993 год – на Аллегре Мостин-Оуэн.

В 1993 году Джонсон женился на Марине Уилер, дочери журналиста и телеведущего Чарльза Уилера. В сентябре 2018 года пара объявила, что они давно не живут друг с другом и находятся в процессе развода.

Примерно тогда же появились слухи о том, что политик встречается с Кэрри Саймондс, работавшей в его штабе на выборах мэра Лондона в 2012 году.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс Sky News

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс Sky News

У Джонсона и Уилер четверо детей. По версиям СМИ, премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр. Сам он эту тему не комментировал.

Facebook/Carrie Apples Symonds

Facebook/Carrie Apples Symonds

Как писал OBOZREVATEL, Великобритания в ночь на 1 февраля официально вышла из Европейского Союза. По этому поводу в пятницу, 31 января, премьер-министр Борис Джонсон организовал вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит

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