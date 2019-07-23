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Борис Акунин
Борис Акунин
Русский писатель Все статьи автора

Помогите Украине

21.9т

Вроде знаю цену этой публике, а все же не перестаю удивляться. Взял у меня недавно интервью (на английском) один американский журнал, который среди прочего спросил: как Европа и США могут помочь России стать сильной, плюралистичной, демократической страной? Я ответил: никак.

Предоставьте Россию собственной судьбе. Это страна, которой предстоит самой расти и принимать трудные решения. Лучше помогите Украине.

Новости
Российские и украинские "слуги народа: ощути разницу

У российских пропагандистов получилось, что предоставить Россию собственной судьбе – это "оставить ее на растерзание". Смешно.

Сравните оригинал с переводом.

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Борис Акунин Борис Акунин
Источник
Источник: Facebook Бориса Акунина
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nic nic_
nic nic_
Конечно первоисточник опровергает статейку Царьграда,но заголовок их варианта статьи мне нравится.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Помогите Украине! Добейте ее нах!
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Учите диамат.спираль истории на новом витке.узкоглазый Хун Вам Бин укр.и росс.помирит на рисовых плантациях,мычать будем одинаково.
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