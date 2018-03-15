"Боремся с новым злом": найдена речь Елизаветы ІІ на случай Третьей мировой войны

В сети опубликовали фрагменты из речи королевы Великобритании Елизаветы ІІ, посвященной началу Третьей мировой войны.

Она датируется 1983 годом, когда между СССР и Западом как раз был разгар холодной войны, пишет Daily Star со ссылкой на Express.co.uk.

"Теперь это безумие войны еще раз распространилось по всему миру, и наша смелая страна снова должна подготовиться к выживанию в большом противостоянии", — говорится в документе.

Также королева вспоминает в нем о своем участии во Второй мировой войне и говорит, что даже не могла подумать, что ей придется когда-либо выполнять такой торжественный и одновременно ужасный долг. Говоря о тех событиях, Елизавета ІІ проводит параллель для своих соотечественников с новой войной и уверяет их, что победа снова будет за теми, кто сплотившись борется за свою землю.

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"Какие бы ужасы не ждали нас всех, качества, которые помогли сохранить нашу свободу неизменной в течение этого печального века, снова станут нашей силой", — уверяет она.

Монарх в речи также планировала выразить слова поддержки семьям тех, кто отправился на новые сражения.

"Мы с мужем разделяем с братьями по земле страх, который мы чувствуем за сыновей и дочерей, мужей и братьев, которые оставили наши края, чтобы служить своей стране", — говорится в обращении Елизаветы ІІ.

Примечательно, что в момент написания речи сын королевы, принц Эндрю, служил на флоте, и она также упомянула этот факт в тексте.

"Мой возлюбленный сын Эндрю сейчас также выполняет долг со своим подразделением, и мы постоянно молимся за его безопасность и безопасность всех военнослужащих мужчин и женщин дома и за рубежом. Именно эта тесная связь с семьями должна быть нашей самой большой защитой от неизвестного", — отмечается в речи.

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Последние слова в ней посвящены благословению королевы своего народа на борьбу с "новым злом".

"Когда мы вместе стараемся бороться с новым злом, давайте молиться о нашей стране и людях доброй воли, где бы они ни были. Пусть Бог благословит всех вас", — завершается королевская речь.

Как сообщал "Обозреватель", в августе 2017 года появилась информация о том, что Елизавета II намерена отречься от престола и передать свои полномочия сыну — принцу Чарльзу.