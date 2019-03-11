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Борьба за Курилы: Япония внезапно пошла на уступки России 

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может согласиться на то, чтобы Россия отдала только два острова Курил из четырех, что составляет лишь 7% оспариваемой территории.

Однако, как говорится в статье The Japan Times, даже если договор страны подпишут, у Абэ могут быть проблемы с его ратификацией, так как только 11% японцев поддерживают такое решение вопроса.

Российские и японские дипломаты могут уже в июне 2019 года подписать мирный договор по Курильским островам, когда президент РФ Владимир Путин приедет в Японию на саммит "Большой двадцатки".

"Япония долгое время настаивала на возвращении ей четырех островов Курильской гряды, но с некоторых пор речь идет только о двух самых маленьких — Шикотан и Хабомаи… В этом заключается большая уступка Японии, тем более что Россия говорила, что при заключении мирного договора никакой автоматической передачи островов не будет, а будут лишь оговорены условия их перехода", - отмечается в статье.

Курильские острова

Курильские острова

Википедия

Япония, скорее всего, видит этот процесс так: граница будет изменена сразу, но Россия сможет какое-то определенное время управлять территорией по-старому. В таком случае переход будет мягким и не станет для местных жителей слишком резким.

Впрочем, помимо территориального вопроса, в соглашении будут затронуты и другие проблемы. Например, автор статьи предполагает формулировки о дружбе и взаимном ненападении. В таком случае Москва перестанет опасаться, что Япония как союзник США будет помогать им в каких-либо агрессивных действиях против России. По некоторым данным, Япония даже обещала, что не станет размещать на территории переданных ей островов американские базы.

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Абэ, если и захочет заключить такой договор, столкнется с недовольством внутри страны, полагает автор статьи. Он не объяснил своему народу, отчего изменил позицию с четырех островов на два, ссылаясь на тайну переговоров.

Потому, судя по опросам, только 11% японцев поддерживают этот вариант с двумя островами. Так что даже нет гарантий, что подобный договор будет ратифицирован, и шансов на это становится все меньше по мере того, как близится конец премьерского срока Абэ в 2021 году.

Как писал OBOZREVATEL:

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