За борьбу с сексуальным насилием: названы лауреаты Нобелевской премии мира

Нобелевскую премию мира в 2018 году присудили конголезскому врачу Денису Муквеге и бывшей пленнице ИГИЛ, правозащитнице Наде Мурад.

Муквеге – гинеколог, специализирующийся на помощи жертвам сексуального насилия. Мурад – иракская правозащитница езидского происхождения и посол доброй воли ООН.

Премия была вручена им за их деятельность по борьбе с сексуальным насилием как методом ведения боевых действий.

63-летний Муквеге известен как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.

В 2008 году стал лауреатом премии ООН по правам человека. В 2014 году получил премию имени Сахарова за свою работу по реабилитации женщин-жертв сексуального насилия. Также является кавалером Ордена Почётного легиона.

Денис Муквеге

Врач неоднократно осуждал безнаказанность массовых изнасилований и критиковал правительство Конго и другие страны за то, что они не прилагают достаточных усилий, чтобы остановить сексуальное насилие в отношении женщин как стратегию и оружие войны.

25-летняя Мурад активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград. В частности, в 2016 году получила премию Андрея Сахарова за свободу мысли и премию имени Вацлава Гавела по правам человека.

Надя Мурад

Мурад сама стала жертвой сексуального насилия в ходе вооруженного конфликта с террористической организацией ИГИЛ. Она вместе с другими езидами проживала на севере Ирака в деревне Кочо, которая в августе 2014 года подверглась атакам со стороны боевиков.

Мурад стала одной из примерно трех тысяч пострадавших в ходе конфликта езидских женщин. Девушка провела в плену девять месяцев, а после побега начала борьбу с сексуальным насилием на войне.

В 2018 году на премию мира претендовали 217 человек и 112 организаций.

В 2017 году обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

