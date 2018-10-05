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За борьбу с сексуальным насилием: названы лауреаты Нобелевской премии мира

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Нобелевскую премию мира в 2018 году присудили конголезскому врачу Денису Муквеге и бывшей пленнице ИГИЛ, правозащитнице Наде Мурад.

Муквеге – гинеколог, специализирующийся на помощи жертвам сексуального насилия. Мурад – иракская правозащитница езидского происхождения и посол доброй воли ООН.

Премия была вручена им за их деятельность по борьбе с сексуальным насилием как методом ведения боевых действий.

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63-летний Муквеге известен как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.

В 2008 году стал лауреатом премии ООН по правам человека. В 2014 году получил премию имени Сахарова за свою работу по реабилитации женщин-жертв сексуального насилия. Также является кавалером Ордена Почётного легиона.

Денис Муквеге

Денис Муквеге

Врач неоднократно осуждал безнаказанность массовых изнасилований и критиковал правительство Конго и другие страны за то, что они не прилагают достаточных усилий, чтобы остановить сексуальное насилие в отношении женщин как стратегию и оружие войны.

25-летняя Мурад активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград. В частности, в 2016 году получила премию Андрея Сахарова за свободу мысли и премию имени Вацлава Гавела по правам человека.

Надя Мурад

Надя Мурад

Мурад сама стала жертвой сексуального насилия в ходе вооруженного конфликта с террористической организацией ИГИЛ. Она вместе с другими езидами проживала на севере Ирака в деревне Кочо, которая в августе 2014 года подверглась атакам со стороны боевиков.

Мурад стала одной из примерно трех тысяч пострадавших в ходе конфликта езидских женщин. Девушка провела в плену девять месяцев, а после побега начала борьбу с сексуальным насилием на войне.

В 2018 году на премию мира претендовали 217 человек и 112 организаций.

В 2017 году обладателем Нобелевской премии мира стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны нобелевские лауреаты по физике, химии и медицине.

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