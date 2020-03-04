Профессор Нейл Фергюсон из Имперского колледжа Лондона заявил, что сдержать масштабное распространение коронавируса COVID-2019 не удалось.

По его словам, мир очень старался остановить вирус, но потерпел неудачу, передает Daily Mail.

Нейл Фергюсон dailymail.co.u

Фергюсон отметил, что уже более 80 стран мира подтвердили случаи заболевания COVID-19. Он не распространился всего лишь в нескольких европейских странах.

Детальная карта по странам, которые охватил смертельный вирус dailymail.co.uk

"Мы сейчас движемся к тому, чтобы попытаться замедлить распространение, чтобы позволить системам здравоохранения справиться и попытаться смягчить воздействие эпидемии", – подчеркнул профессор.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 4 марта, были официально подтверждены два случая заражения коронавирусом в Венгрии. Ранее COVID-19 распространился на Польшу.

Всего в мире официально подтверждено более 95 тысяч случаев заражения коронавирусом, вспышка которого началась из китайского города Ухань.

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