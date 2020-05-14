Борьба с COVID-19 займет пять лет: заявление ВОЗ

Прежде, чем человечество сможет взять пандемию коронавируса COVID-19 под полный контроль, может пройти не менее четырех-пяти лет.
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Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Соумья Сваминатан, сообщает Daily Mail.
"Я бы сказала, что через четыре-пять лет мы могли бы попытаться контролировать это", – отметила она. Ученая также подчеркнула, что все будет зависеть от выживаемости вируса, мерах по сдерживанию его распространения и разработки вакцины от опасного недуга.
Коронавирус в мире
Сваминатан подчеркнула, что именно вакцинация пока выглядит как самый лучший способ борьбы с пандемией. Однако сейчас есть много вопросов относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения вакцины в разные страны мира.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в ВОЗ заявили, что пока ни одно из лекарств не может полностью остановить COVID-19, а разработка вакцины будет довольно сложной.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, став эндемическим, как и ВИЧ.
Тем временем, директор Института фармакологических исследований им. Марио Негри в Милане доктор Джузеппе Ремуцци спрогнозировал, что новый тип коронавируса COVID-19 может потерять свою силу и исчезнуть еще до появления вакцины против этой болезни.
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