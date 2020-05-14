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14 мая • обновлено в 16:26
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Борьба с COVID-19 займет пять лет: заявление ВОЗ

3.4т
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Прежде, чем человечество сможет взять пандемию коронавируса COVID-19 под полный контроль, может пройти не менее четырех-пяти лет.

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Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Соумья Сваминатан, сообщает Daily Mail.

"Я бы сказала, что через четыре-пять лет мы могли бы попытаться контролировать это", – отметила она. Ученая также подчеркнула, что все будет зависеть от выживаемости вируса, мерах по сдерживанию его распространения и разработки вакцины от опасного недуга.

Коронавирус в мире

Коронавирус в мире

Сваминатан подчеркнула, что именно вакцинация пока выглядит как самый лучший способ борьбы с пандемией. Однако сейчас есть много вопросов относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения вакцины в разные страны мира.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
общество может "очиститься" искренне покаявшись Всевышнему, и жить по Заповедям Творца, которые Он дал Моисею, слово о которых нёс Иисус среди людей бытием - примером того, как нужно соблюдать волю Бога-Отца. имеющий ум да поймёт.
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