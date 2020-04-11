Игнорировали, пока не заразились тысячи: как в Германии выживают во время карантина

Северный Рейн-Вестфалия – один из самых пострадавших от коронавируса регионов Германии. Там около 20 тысяч зараженных и более 2-х сотен погибших.

Изначально на западе страны немцы очень снисходительно отнеслись к карантину. После первых нескольких тысяч зараженных, а также объявленных штрафов в 25 тысяч евро – ситуация изменилась. Жители ринулись исполнять рекомендации властей.

Как самой зараженной земле в Германии удалось вовремя спасти ситуацию и что делает местный бизнес для помощи своим сотрудникам – в материале OBOZREVATEL.

Переломный момент

Украинка Елена, которая живет в маленьком, но очень известном городе Бонне рассказывает, что власти изначально не паниковали. Первый случай коронавируса был найден в одной из школ еще 25 февраля, ее тут же закрыли. Когда же к середине марта количество начало расти, то в 320-тысячном городе власти всерьез взялись за ограничения.

"В один момент закрыли все учебные заведения, дома престарелых, спортклубы, библиотеки, магазини хозтоваров и мебели, ТРЦ. Остались работать супермаркеты, магазины домашней химии и больницы с аптеками. Большинство отправили на удаленную работу", – подчеркнула Елена.

В первые дни карантина немцы не сразу поняли, что это не очередные каникулы. Со слов Елены, люди проводили вечера в парках, устраивали пикники в выходные. Переломный момент наступил тогда, когда с 19 марта на уровне центральной власти в ход пошли серьезные ограничения.

"В один момент у нас закрыли границы. На улице запретили собираться в группы более двух человек, не считая семьи. Закрыли все церкви, храмы и мечети. Ввели правило, согласно которому кушать купленную еду можно не ближе чем за 200 метров до магазина. В супермаркетах расчертили метки для соблюдения дистанции, а все товары закрыли пленкой", – пояснила Елена.

Закрытые магазины

Стоит отметить, на данный момент Германия один из лидеров по числу зараженных, более 110 тысяч человек. Несмотря на это, смертность от вируса минимильна, всего 2%. В соседней Франции при аналогичном количестве зараженных, смертность почти 10%.

Параллельно власти Рейна-Вестфалии еще с 24 марта ввели жесткие штрафы за нарушение карантина – до 25 тысяч евро. Даже для немцов суммы значительные. А для тех, кто решил собраться в группу из более чем 10 человек, все может закончиться уголовным делом и тюрьмой до 5 лет. За организацию пикника власти штрафуют каждого участника на 250 евро, а 400 евро за вход на территорию закрытого торгового центра.

Штрафовать в Рейне-Вестфалии готовы и владельцев клубов, ресторанов, магазинов за работу после введения официальных мер. Сумма неприятная – 5 тысяч евро.

"Люди стали тщательно соблюдать правила, хотя есть и те, кто нарушает – в солнечный день набережная полная, смотровые площадки в горах – тоже. А недавно еще и закрыли для посещения аллею сакур в Бонне – улица там узкая, поэтому дистанции никто не соблюдал, а она довольно популярна у местных и туристов. Впрочем у людей никто не забирал права выйти на прогулку в одиночестве или вдвоем, проехаться велосипедом, воспользоваться общественным транспортом без спецпропусков. Относительно церквей, как пишут местные СМИ, верующие обращаются в суд с просьбой возобновить работу перед Пасхой, но суд не удовлетворил эти ходатайства, да и сами церкви их не поддержали", – пояснила Елена.

Еды в супермаркетах достаточно

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Елена отмечает, никто из ее знакомых из-за карантина не остался без денег. Никого не уволили. Абсолютное большинство трудоспособных и легально устроенных немцев получили гарантии от своих работодателей. Те, в свою очередь, от государства.

"Я не знаю всех подробностей, но многих переводят работать из дома. К тому же, у всех есть страховка. Работодатели, у которых проблемы, могут лишь сместить график своих сотрудников и дать им возможность получать зарплату. В этом плане все защищены", – рассказывает Елена.

Как пишет DW, в стране реально действует программа по сокращению рабочего времени. Сократить его – даже до нуля – можно для всех или части сотрудников. При этом предприниматель снижает оплату своему работнику настолько, насколько уменьшилось его рабочее время.

Если к нулю, тогда зарплата вообще не выплачивается. Финансовые потери сотрудника начинает компенсировать государство из фондов обязательного в Германии страхования на случай безработицы. Правда, компенсация не является полной.

Она составляет 60 процентов от предыдущего заработка, а при наличии ребенка – 67 процентов. Некоторые крупные компании доплачивают отправленным на сокращенный рабочий день сотрудникам до 80, а иногда и до 100 процентов платы. К концу апреля такой программой, как думают в правительстве, воспользуются 2,35 млн человек.

Страна также является лидером среди количества сделанных тестов на коронавирус – порядка 1 миллиона. В Украине и 10 тысяч нет. Все, кому нужна медицинская помощь – врачи приедут домой. Больницы Германии пока справляются.

"Мой муж тоже прошел тест – мы как раз вернулись из Украины перед закрытием границ. Он пошел к семейному врачу, сказал, что был там и там, чувствовал себя не очень хорошо, но температуры нет (как оказалось, отравился хлором, когда дома от плесени обрабатывал жилье). Ему сделали тест, отправили на рентген. Потом позвонили и сказали результаты – все хорошо", – подытожила Елена.