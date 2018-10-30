Бомбы неспроста: США предрекли гражданскую войну

В США с высокой вероятностью может начаться гражданская война.

Об этом предупредил британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в своей статье в газете The Sunday Times.

Так, он не исключил, что точкой невозврата могут стать следующие президентские выборы в США. По словам эксперта, в последние годы в этой стране усилились внутренние противоречия и обострился "культурный конфликт".

В этом контексте Фергюсон упомянул отправки взрывных устройств критикам президента Дональда Трампа. Историк заверил: это лишь подтверждает пророчество о приближении гражданской войны.

При этом он подчеркнул, что это противостояние уже давно ведется между американцами в интернете.

Напомним, что серийная рассылка взрывчатки американским политикам началась 22 октября. Первый подозрительный пакет отправили основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу.

24 октября появилась информация, что взрывчатку отправили Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, а также в здание Time Warner Center, где расположен офис CNN. Как выяснилось, послание предназначалосьбывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Пакеты также отправили губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, экс-генпрокурору США Эрику Холдеру и конгрессмену Дебби Вассерман-Шульц, вице-президенту США Джо Байдену.

26 октября стало известно об еще двух "жертв" почтового террориста. Ими стали сенатор-демократ от Нью-Джерси Кори Букер и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клеппер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября стало известно, что задержан первый подозреваемый в серийных отправлениях взрывчатки. Им оказался поклонник президента США Дональда Трампа Цезарь Сайок. Правоохранители изъяли у него фургон, на котором были наклеены стикеры с изображениями политиков-демократов и телеканала, которым отправили пакеты.