Бомбардировщики США приблизились к границе России

Тяжелые бомбардировщики ВВС США B-1B провели тренировочные полеты у границ России в районе Балтийского моря.

Об этом свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов, передает "Интерфакс".

Согласно мониторингу, в ночь с 1 на 2 июня зафиксированы полеты двух бомбардировщиков B-1B, а днем 2 июня — одного такого самолета.

Тяжелые бомбардировщики прибыли с авиабазы Дайс в Техасе в Фэрфорд в Великобритании.

Кроме того, 2 июня американские военные самолеты вели разведку вблизи аннексированного Крыма. Так, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168998 и позывным PS026, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, длительное время летал вдоль берега от Севастополя до Геленджика. Одновременно стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043 провел многочасовой полет вдоль линии разведения сил на Донбассе, а также у морских границ Крыма и Краснодарского края.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы Украины с Россией, а также вдоль линии разграничения на Донбассе.