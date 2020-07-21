Болтон назвал Трампа неспособным соперничать с Путиным.

Экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США недостаточно подготовлен для того, чтобы вести на равных переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Такое мнение он выразил в интервью телеканалу WPTV, фрагмент которого вышел 20 июля. Болтон отметил, что Трамп уступает Путину в умении стратегически мыслить и в познаниях, что сделает их переговоры "нечестными".

"Если усадить кого-то подобного ему (Путину. – Ред.) за стол с одной стороны, а с другой стороны Дональда Трампа, сравнительно плохо осведомленного, мало учившего историю, не имеющего четкого представления о том, как он хочет вести разговор, то это не будет честной борьбой", – сказал Болтон.

Напомним, в своей книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" Болтон заявил, что Трамп не хотел признавать вмешательство России в дела США или других стран, поскольку остерегался, что его могут обвинить в сговоре с Кремлем. Автор считает такую позицию неверной, поскольку с Россией лучше бы сработала тактика "жесткой руки".

Как сообщал OBOZREVATEL, телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме рассказала, что Трамп часто проявлял некомпетентность и оскорблял своих иностранных коллег в разговорах с Владимиром Путиным, что может быть использовано Россией в собственных целях.