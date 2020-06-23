Болтон назвал отношения Путина и Трампа загадкой

Мир 10:23, 23.06.2020 Обновлено: 10:24, 23.06.2020

Трамп не хотел признавать вмешательство России в дела США или других стран, поскольку остерегался, что его могут обвинить в сговоре с Кремлем.

Об этом рассказал в своей книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Автор считает такую позицию неверной, поскольку с Россией лучше бы сработала тактика "жесткой руки".

“Он никогда не давал оценку самому Путину, по крайней мере, при мне. А я и не спрашивал: наверное, боялся того, что могу услышать", – сообщил Болтон. Он назвал отношение американского президента к российскому коллеге загадкой.

При этом экс-советник Трампа признался, что президент США специально опоздал на первый саммит с российским лидером в 2018 году в Финляндии и даже рассматривал возможность его отмены.

"Нам сообщили, что самолет Путина с опозданием вылетел из Москвы… Я надеялся, что Трамп будет достаточно раздражен этим, чтобы быть жестче с Путиным, а не наоборот. Мы действительно рассматривали вариант полной отмены встречи, если Путин будет достаточно поздно", – написал Болтон.

Трамп, действительно, приехал на встречу через 20 минут после российского президента.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине ради получения компромата на своих политических соперников.

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