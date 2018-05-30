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ПолитикаЭкономика

Большой террор: России предрекли эпоху массового насилия

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В ближайшем будущем в России может повториться эпоха Большого террора - активных граждан ждут новые уголовные дела, также стоит ожидать всплеска политических убийств.

Данное мнение в своем Telegram-канале высказал глава руководитель международной правозащитной группы "Агора"Павел Чиков.

По его словам Кремль не скрывает, что "находится в состоянии войны, причем активных боевых действий".

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"Любые нападки вопринимают как атаку, персональные мишени становятся героями. В тылу активничают заградотряды из числа оперов ФСБ, рубящих антикоррупционные палки на чиновниках, расхищающих бюджет во время войны. Они же ищут представителей 5 и 6 колонн", – написал правозащитник.

Чиков отметил, что такие как убитый журналист Аркадий Бабченко, другие журналисты-нонкорформисты, крымские татары, правозащитники, экологи, оппозиционные политики, антикоррупционные расследователи "воспринимаются комбатантами".

Он уверен, что к осени аресты в России станут повальными, как и уголовные дела по политическим мотивам.

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"Ждет нас и массовое применение насилия. Лайтовые времена закончились, власти расчехлят водометы, электрощиты и газ. Осенью 2017-го я обещал завинчивание. Оно началось", – заключил Чиков.

Большим террором принято называть массовые политические репрессии в СССР в 1937-38 годах. По разным оценкам, за это время было осуждено около 1,5 миллиона человек, примерно половина из них были убиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобный прогноз о будущем России дал известный волонтер.

Читайте все новости по теме "Нарушение прав человека в России" на Обозревателе.

Тема
Нарушение прав человека в России
Место
Россия
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