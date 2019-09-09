"Большой шаг": Трамп сделал заявление об участии в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам о мире в Украине в "нормандском формате", если это будет необходимо.

Об этом глава Белого дома заявил в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста "Голоса Америки". Ранее о возможности расширения формата заявила украинская сторона.

"Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но, действительно, вчера состоялось очень и очень положительное событие (обмен удерживаемыми лицами. – Ред.)", – сказал Трамп.

По его словам, обмен между Россией и Украиной "является очень большим и очень позитивным шагом".

Дональд Трамп Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) в Париже.

"Нормандский формат" могут расширить уже к декабрю текущего года. К нему планируется привлечь США и Британию.

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" в сентябре.

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