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10 сентября • обновлено в 06:27
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"Большой шаг": Трамп сделал заявление об участии в переговорах по Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам о мире в Украине в "нормандском формате", если это будет необходимо.

Об этом глава Белого дома заявил в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста "Голоса Америки". Ранее о возможности расширения формата заявила украинская сторона.

"Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но, действительно, вчера состоялось очень и очень положительное событие (обмен удерживаемыми лицами. – Ред.)", – сказал Трамп.

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По его словам, обмен между Россией и Украиной "является очень большим и очень позитивным шагом".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Голос Америки

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
США
Теги
нормандский формат переговоры по Донбассу политика обмен
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Он тоже хiхол, шо ли?!
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Кор Павел
Кор Павел
Нах трампа
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