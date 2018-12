Большой потоп в Сирии: затопило 25 тысяч беженцев, фото стихии

Проливные дожди затопили 11 лагерей беженцев на северо-западе Сирии, в связи с чем без крыши над головой оказались около 25 тысяч человек.

Как сообщает "Анадолу", в зоне бедствия оказались люди, проживающие в провинциях Идлиб и Лазкийе (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

До настоящего времени запросы об оказании чрезвычайной помощи поступали из лагерей беженцев Атме, Ках, Омар и Хирбат-эль-Джавз в северо-западной провинции Латакия.

Турецкие гуманитарные структуры направили помощь в зону стихийного бедствия. Информации о жертвах пока нет. Турецкий фонд гумпомощи объявил, что вскоре будут построены временные приюты.

*MASSIVE* flood in Northern Syria refugee camps destroying homes and everything in them from carpets, to sofas and blankets, to clothing.



Tauqir Sharif, founder of Live Updates from Syria, covers it with live footage on Facebook.#NorthernSyria #Idlib #Atmeh #Syria pic.twitter.com/mFTnzllEkH — peach (@LilahPeach) 26 грудня 2018 р.

#Idlib countryside was hit by the most severe rain of the past years, causing flood



- 70 thousand #Syria|ns are affected and desperate, most of their property is lost

- widespread destruction in the camps

- Civil Defense teams trying to counter the floodpic.twitter.com/wKbEJ3syDf — EHA News (@eha_news) 27 грудня 2018 р.

Refugee camp in opposition-held #Idlib are suffering from severe flooding. As the camps have no sewage whatsoever, the flood threatens the refugees with an outbreak of infectious diseases. pic.twitter.com/zUFg6sCVdi — SMM Syria (@smmsyria) 27 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году, из-за которого страну покинули более 7 млн жителей. 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из региона из-за успешной операции по ликвидации террористов ИГИЛ.