Понедельник принёс новости...

Не очень хорошие, но пока до конца не ясные. Зам генпрокурора Род Розенштайн вызван в Белый дом. Зачем не ясно, так как самого президента там сейчас нет. Если для того, чтобы его уволить, это значит расследование Мюллера будет под вопросом закрытия. Потому что - тогда будет назначен и.о. обязанности генпрокурора, который может своей властью Мюллера просто остановить, сдать его материалы в прессу, в Конгресс, уволить и т.д.

И что нам здесь нужно понять для нас самих. Следствие Мюллера, настолько опасное для президента, что он, если уж решится на такое, идёт на любые меры, чтобы остановить его. Трамп чувствует себя эдаким царьком на троне, где он один за одним увольняет всех, кто участвует в расследовании против него и не исполняет его волю. Само расследование, где прокурор и следователь может быть уволен расследуемым Президентом, является оксюмороном, высшей категории, но это просчёт нашей конституции.

Следствие выводит Трампа из себя и в дополнение к его полной профнепригодности, что он блестяще доказал многократно в течении 2х лет, добавляет ещё и возможность сесть за русские связи. И ввиду того, что в ноябре надвигается мегашухер на всю эту недо-партию жлобов и жуликов, они по всей видимости решаются идти уже на всё, дабы не сесть, не потерять место, не проиграть, не опозорится и далее по списку. То есть свою полную несостоятельность жулики пытаются закрыть тем, что начинают ещё более нагло жульничать.

Я недаром предполагал, что раз пошли голоса, что Мюллер просто обязан закончить следствие к октябрю иначе он мешает выборам - т.е. он мешает республиканским жуликам - жульничать дальше, то будет попытка с Мюллером покончить. Но с другой стороны, это настолько вопиющее действо, настолько шито ярко белыми нитками, где каждый взмах иглы кричит тебе в лицо, что это криминальная попытка торпедировать следствие самим подследственным и его камарильей, что я не просто ожидаю, а считаю надо требовать и лично участвовать в взрыве недовольства подобным беспределом и самим лично ехать на демонстрацию, митинг, марш протеста против этого полного беззакония, прикрытым якобы чисто процессуальными и бюрократическими перестановками в кабинете.

Нельзя просто невозможно молча наблюдать, как нам в наглую подсовывают весь год подмену понятий и подминают законы, лишь бы сохранить этого лжеца и агента влияния России на своём месте. Этого просто не должно быть.

Потому посмотрим, чем закончится эта встреча и что будет дальше. Но если вам дорога законность в этой стране, если вы не хотите видеть русское влияние в Белом доме, если вы понимаете в каком дерьме сидит наша исполнительная, да и законодательная власть, то выхода у вас всего два:

1. Быть на марше протеста, если таковой понадобиться в ближайший месяц

2. Голосовать за единственно достаточно мощную политическую организацию, которая поставит Трампа под контроль, а именно демократов.

Ждём дальнейших новостей.

P.S. И без цензуры. Знаете почему я уехал в Америку? Потому что я наотрез не хотел видеть эти наглые русские морды, пропойц и убийц в телевизоре, рассказывающие как они мне создадут светлое будущее. Меня тошнило от их лжи и рассказов о достижениях. Меня раздражало то, что при малейшей попытке возразить этому идиотскому положению вещей в СССР, меня тут же называли жи*ом и говорили, что это не моя страна. Меня глубоко не устраивал тот факт, что если советской власти что-то надо, то им плевать на жертвы и разрушения - они тебя закатают в асфальт и не заметят.

Мне хватало продуктов и денег. Мой жизненный уровень был вполне нормальный. И будущее там для меня было может даже и вполне безоблачное, если только я бы заткнулся и молчал. Но вот именно это меня и не устраивало - промолчать. Потому я здесь. И именно поэтому любая власть, которая из любых побуждений, но начинает себя вести таким же образом, нуждается в отпоре и затем замене. Именно поэтому, видя Трампа, мне на ум приходят те самые советские коммунисты, которые с милыми улыбками превратили всю страну в отстойную яму и с лучшими намерениями привели к власти наиболее кровавую, реакционную, отсталую в конечном счёте идеологию в мире. Не хочу допустить того же здесь. Бежать дальше некуда - позади Москва.