Больше, чем во Второй мировой: ученые спрогнозировали неимоверное число жертв коронавируса в Британии

Окончательное число погибших в результате коронавируса COVID-19 в Великобритании может быть больше, чем во Второй мировой войне.
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Как пишет Daily Mail, исследователи предсказывают, что без вакцины Британия может быть вынуждена продолжать меры социального дистанцирования до 2024 года, чтобы победить коронавирус.
Названы перспективы Великобритании на ближайшие 5 лет
Профессор Бристольского университета Филипп Томас спрогнозировал, что если страна погрузится в рецессию, то более 675 тыс. человек могут умереть от вируса, плохого здравоохранения и обнищания в течение следующих пяти лет.
Для сравнения, во время Второй мировой войны погибли 525 тыс. гражданских и военных из Британии.
"Политика постепенного выхода из режима карантина в течение пяти лет приведет к сокращению потерь от коронавируса, но и к гораздо большей гибели людей в результате обнищания нации", – отметил Томас.
Как писал OBOZREVATEL, Великобритания уже вышла на первое место в Европе по количеству смертей от коронавируса. По состоянию на 10 мая на Туманном Альбионе зафиксировано 31 587 летальных исходов.
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