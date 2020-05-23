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23 мая • обновлено в 17:44
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Больше 20 см: в США выпал рекордно гигантский град. Фото и видео

5.2т
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В американском городе Беркбернетт, штат Техас, выпал гигантский град. Некоторые ледяные глыбы достигали диаметра (20,3 - 21 см), что больше ранее зафиксированного мирового рекорда.

Об этом в Facebook сообщил кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич.

В США выпал рекордно огромный град

В США выпал рекордно огромный град

Facebook Игорь Кибальчич

"Официально на данный момент самая крупная градина в мире была обнаружена в городке Вивиан, Южная Дакота, США 23 июля 2010 года. Ее диаметр составлял ровно 8 дюймов (20,32 см). Таким образом, если в ближайшее время Национальная служба погоды США подтвердит предполагаемый размер нового образца, то она станет самой крупной из когда-либо найденных", – говорится в сообщении.

Метеоролог добавил, что показанные на фото градины, это единые ледяные конгломераты, а не слепленные в кучу мелкие части града.

В США выпал рекордно огромный град

В США выпал рекордно огромный град

Facebook Игорь Кибальчич

Град пробил крышу дома

Град пробил крышу дома

Facebook Игорь Кибальчич

В США выпал рекордно огромный град

В США выпал рекордно огромный град

Facebook Игорь Кибальчич

В США выпал рекордно огромный град

В США выпал рекордно огромный град

Facebook Игорь Кибальчич

В США выпал рекордно огромный град

В США выпал рекордно огромный град

Facebook Игорь Кибальчич

В США выпал рекордно огромный град

В США выпал рекордно огромный град

Facebook Игорь Кибальчич

Напомним, что в Мексике и Китае выпал град, форма которого очень напоминает коронавирус. Необычное природное явление напугало многих людей, и они увидели в нем знаки свыше.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что в Украину ожидается лето года с ураганами, градом и жарой.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
США
Тег
погода
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