"Большая вода" поглотила десятки человек в Индонезии: фото и видео страшной стихии

В восточной провинции Индонезии Папуа погибли по меньшей мере 63 человека в результате внезапных наводнений, пострадали – 59 человек.

По данным издания NDTV, число жертв может увеличиться, так как спасатели продолжают бороться со стихией и искать людей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Число жертв и последствия стихийного бедствия, вероятно, увеличатся, поскольку поисковые и спасательные команды все еще пытаются добраться до других пострадавших районов. Наводнения, вероятно, были вызваны оползнем", – рассказал пресс-секретарь Индонезийского национального совета по вопросам борьбы со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.

Он пояснил, что поисково-спасательные группы продолжаются, так как не все пострадавшие районы были достигнуты из-за упавших деревьев, камней и грязи.

Уточняется, что только в Сентани было затоплено более 150 домов. Около 120 граждан эвакуированы из здания правительства, а некоторые мосты разрушены. По грязным дорогам были разбросаны вырванные с корнем деревья и другие обломки, в то время как в маленьком аэропорту Джаяпуры пропеллерный самолет подмыло, из-за чего он оказался заблокированным в грязи.

Наводнения в Сентани, недалеко от столицы провинции Джаяпура, были вызваны проливными дождями и последующими оползнями. Папуа граничит с независимой Папуа-Новой Гвинеей на острове к северу от Австралии.

