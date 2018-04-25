"Большая семерка" выразила поддержку Украине: что говорили о России

Страны "Большой семерки" выразили свою обеспокоенность дестабилизирующими действиями России в Украине, Сирии и других соседних государствах.

Такой месседж прозвучал в итоговом заявлении представителей стран, которое было распространено на официальном сайте G7.

"Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам международного мира и безопасности, включая Сирию, Украину и Северную Корею. Министры затронули тему дестабилизирующего поведения России, в том числе ее неприемлемые действия в Сирии, Украине и в других соседних странах", - сказано в итоговом обращении.

Встреча глав МИД стран "Большой семерки". Торонто, 22 апреля 2018 года Крым.Реалии

Кроме того, против России были выдвинуты обвинения во вмешательстве в демократические процессы и проведении кампаний по дезинформации.

Как сообщал "Обозреватель", Украину впервые пригласили на мероприятия, проводимые членами "Большой семерки". Глава украинского МИД Павел Климкин после участия во встрече отметил, что агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для всего демократического мира.

Также Климкин подчеркнул, что члены "Большой семерки" полностью соглашаются с позицией Украины относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

На данной встрече в Торонто министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы и заявила, что глава РФ Владимир Путин "не ценит слабости".