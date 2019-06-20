"Большая ошибка!" Трамп пригрозил Ирану за сбитый самолет

Президент США Дональд Трамп жестко ответил Ирану из-за сбитого военными страны американского беспилотника в Персидском заливе.

В своем Twitter Трамп в четверг, 20 июня, написал, что "Иран совершил очень большую ошибку". При этом журналистам в Овальном кабинете он сказал, что, по его убеждению, это был несчастный случай. Трамп считает, что человек, который сбил беспилотник, "не действовал по приказу" властей Ирана.

Смягчающим обстоятельством Трамп назвал тот факт, что самолет находился на самоуправлении, поэтому жертв не было.

"У меня такое чувство, что это была ошибка, сделанная кем-то, кто не должен был этого делать", - сказал он, добавив, что ответ Иран обязательно получит.

"Эта страна не выдержит этого, что я могу вам сказать", - заявил Трамп, отказавшись дать прямой ответ об угрозе военных действий.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, США после ядерного ультиматума Ирана решили увеличить свою группировку на Ближнем Востоке на 1 тыс. военных и усилить их дополнительными ресурсами.

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