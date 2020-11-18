Целая посылка в США и две таблетки в России: больные COVID-19 сравнили заботу государства. Фото и видео

Заболевшему COVID-19 в США присылают посылку с масками, санитайзером, пульсоксиметром и термометрами.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала блогер Марина Круглова, которая переехала в Америку. Она опубликовала видео распаковки, отметив, что кроме посылки может получить и другие услуги, в том числе бесплатные (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Посылка для инфицированного Скриншот видео

Содержимое посылки Скриншот видео

В то же время в России активно обсуждают скандал, произошедший в Башкирии. Как сообщила в Twitter координатор "Штаба Навального" в Уфе Лилия Чанышева, двухлетнему ребенку с коронавирусом из поликлиники принесли только две таблетки парацетамола.

"Вот она, помощь от государства. Мощь!" – возмутилась Чанышева.

Две таблетки, которые дали ребенку для лечения COVID-19 Twitter / Лилия Чанышева

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Добавим, Круглова также рассказала, что американцы могут получить бесплатную еду и отель на время болезни.

Полный пост блогера Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса для 4 млн граждан от фонда COVAX.