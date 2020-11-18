Целая посылка в США и две таблетки в России: больные COVID-19 сравнили заботу государства. Фото и видео

Дарья Дурова Мир 01:36, 19.11.2020

Заболевшему COVID-19 в США присылают посылку с масками, санитайзером, пульсоксиметром и термометрами.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала блогер Марина Круглова, которая переехала в Америку. Она опубликовала видео распаковки, отметив, что кроме посылки может получить и другие услуги, в том числе бесплатные (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Посылка для инфицированного
Скриншот видео
Содержимое посылки
Скриншот видео

В то же время в России активно обсуждают скандал, произошедший в Башкирии. Как сообщила в Twitter координатор "Штаба Навального" в Уфе Лилия Чанышева, двухлетнему ребенку с коронавирусом из поликлиники принесли только две таблетки парацетамола.

"Вот она, помощь от государства. Мощь!" – возмутилась Чанышева.

Две таблетки, которые дали ребенку для лечения COVID-19
Twitter / Лилия Чанышева
Скриншот

Добавим, Круглова также рассказала, что американцы могут получить бесплатную еду и отель на время болезни.

Полный пост блогера
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса для 4 млн граждан от фонда COVAX.

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Мир

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