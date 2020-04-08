Больные COVID-19 и кошки: появились неожиданные советы от британских ветеринаров

Вероника Ковбасюк Мир 23:50, 8.04.2020 Обновлено: 00:26, 9.04.2020

Британская ассоциация ветеринаров посоветовала изолировать домашних кошек, владельцы которых заболели коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщило CNN. Дело в том, что вирус может задерживаться на меху животных так, как и на других поверхностях.

"Котов из домохозяйств, где живут инфицированные коронавирусом, или тех, чьи владельцы находятся на самоизоляции, следует удерживать на карантине в помещениях", – заявили специалисты.

Больные COVID-19 и коты. Иллюстрация

Ранее было зафиксировано лишь небольшое количество случаев COVID-19 у животных. И пока нет доказательств того, что домашние любимцы могут передавать вирус людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты провели эксперимент, в результате которого выяснили, что коронавирус является наиболее опасным для кошек.

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Мир

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