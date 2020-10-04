Больной COVID-19 Трамп поделился информацией о самочувствии

Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус (COVID-19), заявил, что уже чувствует себя намного лучше.

Как сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter, при госпитализации он чувствовал себя не очень хорошо.

"Сейчас я чувствую себя намного лучше. Я должен вернуться, потому что мы все еще должны сделать Америку снова великой", – отметил президент.

Он добавил, что его супруга Мелания Трамп, у которой также выявили COVID-19, "чувствует себя очень хорошо".

Напомним, у Дональда Трампа обнаружили коронавирус. После этого главу государства госпитализировали в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Также были обнародованы кадры палаты, в которой находится Трамп.

В Белом доме отметили, что следующие 48 часов станут критически важными для президента.

Политолог Питер Залмаев написал в блоге для OBOZREVATEL, что тяжесть заболевания может повлиять на перспективы Трампа на предстоящих выборах 3 ноября.

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