Британка Тара Джейн Лэнгстон, которая оказалась в реанимации из-за коронавируса COVID-19, рассказала, как протекает ее болезнь.

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Соответствующее видеообращение 39-летней жительницы Лондона опубликовало Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Женщина попала в больницу 13 марта. Спустя два дня у нее диагностировали COVID-19. Находясь в отделении интенсивной терапии, она записала себя на телефон и отправила предупреждение коллегам.

Больная коронавирусом поразила видеообращением

"Посмотрите на меня, я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки. Ко мне подсоединены катетеры. Здесь у меня канюля, здесь еще одна канюля. Сейчас я чувствую себя в десять раз лучше, чем раньше. Если вы все еще курите, бросьте эту привычку прямо сейчас. Потому что чертовы легкие вам еще пригодятся. И, прошу вас, соблюдайте все возможные меры предосторожности. Все это правда ужасно. Вы можете оказаться на моем месте", – заявила женщина.

Уже общаясь с журналистами, британка отметила, что каждый вздох дается ей с трудом: "Будто в легких осколки стекла. Сложно объяснить. Приходится бороться за каждый вздох. Это страшно. Я бы никогда в жизни не хотела пройти через все это снова".

Лэнгстон поделилась, что почувствовала себя неважно за 5 дней до госпитализации.

"Изначально врачи считали, что у меня инфекция органов грудной клетки. Мне прописали антибиотики, ибупрофен и парацетамол. Я принимала около восьми таблеток ибупрофена ежедневно. Теперь доктора считают, что именно это лекарство усугубило мое состояние. Сейчас я уже восстанавливаюсь. Мне достаточно только одного литра кислорода вместо 6, которые были нужны ранее", – уточнила женщина.

Больная коронавирусом британка поразила криком души

Больная коронавирусом британка поразила криком души Скриншот из видео

Женщина до болезни

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор Клэр Герада из Великобритании, которая заразилась коронавирусом COVID-19, рассказала о трех простых средствах, которые помогли ей выздороветь.

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