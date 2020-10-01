Болгария изменила правила въезда для украинцев из-за COVID-19

Правительство Болгарии запретило украинцам въезжать в страну без обязательного тестирования на наличие коронавируса и двухнедельного карантина до конца ноября.

Об этом сообщил консульский отдел посольства Украины в Республике Болгария на своей странице в Facebook. Так, с 1 октября по 30 ноября 2020 гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии только при наличии справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

Посольство Украины в Болгарии уточнило, что в указанном документе должны быть личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

Отметим, что 1 сентября правительство Болгарии разрешило гражданам Украины въезжать в страну без обязательного тестирования на наличие коронавируса и двухнедельного карантина до конца сентября.

Посольство Украины в Болгарии / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, с 28 сентября Украина открыла границы для иностранцев, в том числе из стран Европейского Союза. Запрет действовал ровно месяц, с 29 августа, из-за роста количества больных в Украине.