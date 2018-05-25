Болезни вылечат, роботы поумнеют: появился глобальный прогноз на будущее

Американские журналисты дали прогноз развития технологий на ближайшее будущее.

В статье издания Wired приводится семь предсказаний в сферах медицины, торговли, интернета и робототехники, передает "Лента.ру".

Первый раздел статьи касается хакерских атак. По мнению авторов, от действий злоумышленников будут страдать объекты инфраструктуры, к примеру, крупные заводы, а также предприниматели и простые граждане.

Второй пункт связан с появлением автоматизированных магазинов розничной торговли без касс и продавцов. Якобы вскоре необходимые продукты можно будет заказывать через приложение, а их доставкой займутся роботы.

В третьем параграфе рассказывается об обработке персональных данных. В будущем искусственный интеллект научится распознавать человеческие эмоции по лицу и в зависимости от этого предлагать те или иные товары и продукты.

Четвертое предсказание посвящено медицине. Врачи через несколько лет якобы смогут успешно менять ДНК, чтобы лечить генетические заболевания.

Пятый прогноз — роботы вместо водителей в рейсах дальнего следования.

Шестой — повсеместное и необходимое использование виртуальной и дополненной реальности.

Седьмой раздел связан с блокчейн-технологиями. По прогнозу издания, в работе крупных сервисов, например, такси, интернет-магазинов, социальных сетей, будут так или иначе задействованы все пользователи.

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