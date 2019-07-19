Болезнь Меркель: канцлер сделала откровенное заявление

Канцлер Германии Ангела Меркель, у которой за последнее время было несколько приступов дрожи, заверила, что с ней все в порядке.

На пресс-конференции в Берлине, которую транслировали местные СМИ, она отметила, что понимает интерес к своему здоровью, но считает это личным делом.

"В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии", — подчеркнула канцлер.

"Понимаю вопрос относительно моего здоровья, но я на него уже ответила", — отрезала Меркель.

Ангела Меркель

Она отметила: понимает, что в качестве канцлера должна быть в состоянии выполнять свою работу, и она действительно в состоянии это делать.

Последнее время здоровье Меркель вызвало беспокойство — с июня она пережила несколько публичных приступов. На видео — один из них.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 июня Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Врач предположила, что судороги, которые испытала политик, могли быть вызваны целым рядом причин: от диабета до обезвоживания.

Второй приступ у Меркель произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня.

Однако, как пишут журналисты, канцлер Германии подняла конфиденциальность, связанную со здоровьем первых лиц государства, на совершенно другой уровень, поэтому о ее вероятной болезни никто не узнает.

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