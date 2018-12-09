Более тысячи россиян попали в ловушку в Китае: что произошло

В Китае около полутора тысяч российских туристов не смогли вернуться домой с острова Хайнань из-за того, что туроператор не смог заплатить за авиарейсы.

Представитель авиакомпании "ИрАэро" заявил журналистам, что туроператор ООО "Трэвелдизайнерс", работающий под брендом "Жемчужная река", задолжал за уже осуществленные рейсы и не заплатил в срок за предстоящие. Как только "Трэвелдизайнерс" погасит долг перед авиаперевозчиком, туристов вернут домой, передает издание "Говорит Москва".

Также источник в "ИрАэро" отметил, что появлявшиеся в СМИ данные о том, что рейсы возобновятся со среды, 12 декабря, недостоверны.

Компания "ИрАэро" отменила рейсы в Санью и Хайкоу, а также обратные перелеты в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово и Москву. Авиаперевозчик предложил туристам просить помощи у организации "Турпомощь".

В Российском союзе туриндустрии отметили, что авиакомпания все же должна вернуть туристов домой. Они не могут приобрести билеты домой отдельно, так как туроператор сделал для них групповую визу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские туристы застряли на острове Хайнань в Китае из-за технической неисправности самолета.