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Более тысячи россиян попали в ловушку в Китае: что произошло

2.2тЧитать материал на украинском

В Китае около полутора тысяч российских туристов не смогли вернуться домой с острова Хайнань из-за того, что туроператор не смог заплатить за авиарейсы.

Представитель авиакомпании "ИрАэро" заявил журналистам, что туроператор ООО "Трэвелдизайнерс", работающий под брендом "Жемчужная река", задолжал за уже осуществленные рейсы и не заплатил в срок за предстоящие. Как только "Трэвелдизайнерс" погасит долг перед авиаперевозчиком, туристов вернут домой, передает издание "Говорит Москва".

Также источник в "ИрАэро" отметил, что появлявшиеся в СМИ данные о том, что рейсы возобновятся со среды, 12 декабря, недостоверны.

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Компания "ИрАэро" отменила рейсы в Санью и Хайкоу, а также обратные перелеты в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово и Москву. Авиаперевозчик предложил туристам просить помощи у организации "Турпомощь".

В Российском союзе туриндустрии отметили, что авиакомпания все же должна вернуть туристов домой. Они не могут приобрести билеты домой отдельно, так как туроператор сделал для них групповую визу.

Более тысячи россиян попали в ловушку в Китае: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские туристы застряли на острове Хайнань в Китае из-за технической неисправности самолета.

Место
Китай
Теги
туризмтуристыроссийские туристыРоссия
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Круто ! В меню китайских ганделей Хайнаня появяться блюда из жарено-парено-вареной РУСНИ !
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2 из 6 ответов | показать все
Satkin Andrey
Satkin Andrey
ЕбашьРусню Андрей, каких еще "ганделей", сельский ты дурачок?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Гетьман Елена, Ну с говорящей каской тымчука вы много на жарили...а без каски тымчука..... семь котлов ...попрошайничество в госпиталя...и присыпаное мясо киборгов по по посадкам....
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