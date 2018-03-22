Более суток допроса: экс-президента Франции Саркози отпустили

Экс-президента Франции Николя Саркози отпустили из-под стражи после допроса, который продолжался более суток.

Его подозревают в незаконном финансировании предвыборной кампании. Речь идет о событиях почти 11-летней давности, передает ВВС.

При этом 63-летний Саркози все еще находится под следствием.

Напомним, политик был задержан 20 марта. Ему предъявлены обвинения по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании в 2007 году.

Сын умершего в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам заявил о готовности дать показания против Саркози. Он якобы был свидетелем первых поставок денег Клоду Гуанту, бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт-международник Сергей Толстов рассказал, что если следствие докажет, что избирательная кампания Саркози финансировалась из-за рубежа, ему может грозить обвинение в измене.