В Австралии на берег выбросились более сотни дельфинов: шокирующие фото

Около 150 дельфинов-гринд выбросились на берег залива Хэмелин на юго-западном побережье Австралии.

По информации местных властей, в живых остались лишь 15 особей, сообщает издание PerthNow.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 23 марта. Сотрудники природоохранных служб рассчитывают, что вечером с приливом выжившие дельфины уйдут в океан.

К спасению животных подключились более сотни волонтеров. По их словам, спасательной операции мешают сложные погодные условия.

More than 100 volunteers are helping Parks and Wildlife Service staff with the care and rescue of the remaining 10 surviving short-finned pilot whales at Hamelin Bay. Staff are hoping to move the live whales into deeper water by 4pm this afternoon. Photo @abcperth pic.twitter.com/MFp8SvOhSN