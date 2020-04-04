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4 апреля • обновлено в 23:21
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Более 6 тысяч: во Франции из тюрем массово выпускают заключенных

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Во Франции из-за эпидемии коронавируса освободили 6266 заключенных.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в министерстве юстиции страны, передает DW. Отмечается, что это почти 10% лиц, которые содержались в учреждениях отбывания наказания. На освобожденных даже не будут надевать электронные браслеты.

Соответствующее решение было принято 23 марта между представителями министерства и профсоюзами тюремных надзирателей с целью уменьшения скопления людей в тюрьмах.

Из французских тюрем освободили более 6 тыс заключенных

Из французских тюрем освободили более 6 тыс заключенных

ИноСМИ

Отмечается, что освобождаются те, у кого заканчивается срок лишения свободы или есть проблемы со здоровьем. Количество заключенных уменьшается еще и потому, что на фоне эпидемии юридический аппарат работает медленно, а людей в тюрьмы поступает меньше.

По состоянию на 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66 309 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, американского рэпера Tekashi 6ix9ine освободили из тюрьмы из-за пандемии коронавируса. Остаток срока он отсидит в своем доме.

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Автор
Марина Погорилко
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