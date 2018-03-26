Трагедия в Кемерово: в России заявили, что могли погибнуть более 200 человек

Во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово в трех заблокированных кинозалах находилось около 500 человек, что говорит о том, что погибших может быть гораздо больше, чем 56 человек, о которых говорят официальные источники.

В комментарии "Обозревателю" российская оппозиционерка Ольга Курносова заявила, что по неофициальным данным от пожарных, больниц и правоохранительных органов, число погибших при пожаре достигло 237 человек. По меньшей мере 2/3 из них дети.

"По крайней мере известно о 4 автобусах с детьми, которых привезли на премьеру мультика, и кинотеатры были забиты под завязку. Там один кинозал на 253 человека и два где-то по 150 человек каждый. Плюс, другие места торгового центра", – говорит Курносова.

Одной из вероятных версий, как считает российская оппозиционерка, является неисправная проводка, так как сам ТЦ переделывали из фабрики без учета норм пожарной безопасности.

"Она гораздо более вероятна исходя из того, что были большие нарушения при переделывании здания под ТЦ, не были соблюдены все нормы пожарной безопасности. Не работала система не то, что пожаротушения, а не работала даже система оповещения, не было даже сирены", – рассказала Курносова.

Также она сообщила о вине сопровождающих, двух родителях и учительницы, которые попросили закрыть детей в кинотеатре, пока сами гуляли по торговому центру.

"То, что нам известно, по крайней мере про один зал, что сопровождающие лица, двое родителей и учительница, не хотели смотреть мультик, а пошли гулять по торговому центру и попросили закрыть детей, это то, что говорят. Возможно закрывали, чтобы кто-то без билета не пролез. В любом случае это запрещено по правилам пожарной безопасности, при этом, когда все началось двери не открыли", – говорит Курносова.

По словам российской оппозиционерки, так как во время пожара в кинотеатрах находилось около 500 человек, количество погибших может возрасти до 400 человек.

Как ранее сообщал "Обозреватель", причиной смертельного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово стала халатность.