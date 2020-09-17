Более 200 голых заключенных сбежали из тюрьмы в Уганде

Карина Бондаренко Мир 05:56, 17.09.2020

Более 200 голых заключенных преодолели охрану и сбежали из тюрьмы в Уганде (Восточная Африка). Они сбросили характерную желтую униформу, которая позволяет легко их обнаружить.

Во время инцидента произошла перестрелка с правоохранителями, в результате погибли минимум три человека – солдат и двое из 219 беглецов, сообщает Daily Mail.

Сбежавшие заключенные являются злостными преступниками, которые были заключены в тюрьму за преступления, связанные с кражей скота в регионе. Власти предупредили местных жителей, что беглецы могут совершить набег на дома в поисках одежды.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Ангарске, Иркутская область России, в колонии №15 заключенные устроили бунт и напали на сотрудников учреждения. Также на территории тюрьмы произошел пожар.

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Мир

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