Более 20 стран закрыли авиаперелеты с Британией из-за мутировавшего коронавируса

Алексей Титофф Мир 09:42, 21.12.2020 Обновлено: 11:59, 21.12.2020

По состоянию на утро 21 декабря более 20 стран ограничили авиасообщение с Великобританией после обнаружения в стране нового вида коронавируса, который получил название N501Y.

В основном страны прекратили авиарейсы, закрыв полеты в обе стороны. Однако некоторые государства только ужесточили карантинные меры для прибывших, передает CNN.

Перестали принимать рейсы из Британии Австрия, Аргентина, Германия, Дания, Польша, Ирландия, Италия, Кувейт, Швеция, Литва, Чехия, Хорватия, Канада, Колумбия.

Полностью авиасообщение со страной (в обе стороны) закрыли Болгария, Латвия, Эстония, Швейцария, Марокко, Финляндия, Израиль, Турция, Иран, Саудовская Аравия.

Греция и Грузия ввели карантин для прибывших из Британии. В Испании усилили проверки ПЦР-тестов у новоприбывших.

Отметим, что перечень стран неполный, список пополняется. Украина пока не отреагировала на эту ситуацию с Британией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лондоне (Англия), Уэльсе и Шотландии ввели самый высокий 4-й уровень ограничений в связи с распространением коронавируса (COVID-19) и появлением нового штамма.

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