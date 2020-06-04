Более 120 тыс. заразились за сутки: статистика по коронавирусу на 4 июня. Постоянно обновляется

По состоянию на 4 июня количество зараженных коронавирусом в Украине и мире превысило 6,5 млн. Только за последние сутки COVID-19 заболело более 120 тысяч человек.

В Иране началась вторая волна коронавируса. При этом в Турции количество новых случаев инфицирования за месяц снизилось почти вдвое.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 24 823 человека. Умерли 735 пациентов, выздоровели 10 440.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 1,9 млн), Бразилия (более 584 тыс.) и Россия (больше 432 тыс.).

В китайском Ухане, откуда распространился коронавирус, на заболевание проверили 10 млн человек. COVID-19 обнаружили всего у 300.

В Иране сообщили о более 3 тысячах новых случаев инфицирования. Это является самым большим суточным приростом за последние два месяца.

Главное за 4 июня:

6:30 – В США выбрали пять компаний, которые займутся производством вакцины от коронавируса, пишет The New York Times. Говорится о вакцинах компаний Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Они получат дополнительное государственное финансирование и помощь в проведении клинических испытаний.

05:18 – Врачи рассказали, что COVID-19 опасен для людей с гипертензией.

02:40 – Команда ученых из Израиля в ходе исследования выяснили, что никотин "конкурирует" с коронавирусом и блокирует его.

01:08 – Крупнейший европейский лоукостер Ryanair на фоне смягчения карантина планирует с 6 июля возобновить авиаперелеты из Украины в Италию.

00:28 – В Иране сообщили про более 3 тысячах новых случаев инфицирования. Это является самым большим суточным приростом за последние два месяца.

00:05 – Восемь новых случаев коронавирусной болезни за сутки лабораторно подтвердили в Донецкой области.