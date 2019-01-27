Более 100 раз: Трампа поймали на тайных переговорах с россиянами

Президент США Дональд Трамп, а также 17 должностных лиц и советников более 100 раз контактировали с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года.

Об этом сообщает газета New York Times. Издание провело анализ, основанный на материалах Конгресса и на базах судов США.

Речь идет о личных встречах, телефонных звонках, СМС, электронных письмах и личных сообщениях в Twitter. По данным издания, Трамп шесть раз переговаривался с россиянами прежде, чем стал кандидатом в президенты. В частности, в этот период он получил письмо от президента Crocus Group Араса Алагарова, а также обсуждал проект строительства небоскреба Trump-Tower в Москве.

Дональд Трамп

Больше всего связей с россиянами было у бывшего советника президента США Роджера Стоуна, которого сейчас обвиняют в сговоре об организации взлома компьютерной системы Демократической партии США и утечке ее электронной переписки. Газета отмечает, что он не менее 18 раз общался с россиянами и представителями WikiLeaks.

Сын Дональд Трамп-младший поддерживал контакты с Россией около 17 раз, советник и зять господина президента США Джаред Кушнер — шесть раз. Также он встречался с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком, с которым обсуждалось налаживание связи между Трампом и Россией.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн, который был приговорен к трем годам тюрьмы и признал себя виновным по восьми уголовным делам, в том числе о даче ложных показаний перед Конгрессом о планах строительства небоскреба в Москве, контактировал с россиянами 17 раз. Газета утверждает, что он вел переговоры с владельцем "Реновы" Виктором Вексельбергом.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует "российское дело" с мая 2017 года. В феврале 2018 года он официально обвинил 13 граждан России и три российские организации по делу о предполагаемом вмешательстве в американские выборы. Обвинение было выдвинуто по восьми статьям, в том числе о сговоре против США и интернет-мошенничестве.

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