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14 марта • обновлено в 03:09
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Более 10 трупов в болоте: всплыло жуткое фото блокады Ленинграда

1.1т
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В блокадном Ленинграде трупы погибших лежали прямо в болоте на городских пустырях.

Жуткий архивный снимок был опубликован в Twitter-аккаунте "Война в Истории". На нем трое человек с телегой смотрят на десяток тел, замотанных в простыни и покрывала (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Вывоз трупов с пустыря Волкова кладбища в блокадном Ленинграде. СССР. Блокада Ленинграда. 1942 год", – говорится в подписи к фото.

Военная блокада Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург) немецкими, финскими и испанскими войсками длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня.

В январе-феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-Новгородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 220-280 километров от южных рубежей города.

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фотографии война
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