Бойцов частной армии Путина засекли еще в одной стране

В конце января-начале февраля текущего года бойцы частной военной компании "Вагнера" были направлены в Центральноафриканскую республику.

Официальных сообщений об этом не было, однако 22 марта в МИД РФ заявили, что Россия поставила в Центральноафриканскую республику партию стрелкового вооружения и боеприпасов. Также в страну были командированы пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР, отмечают блогеры Conflict Intelligence Team, сообщает "Рамблер".

По их мнению речь идет именно о "вагнеровцах". В своих выводах они ссылаются на сообщения в западных СМИ об отправке "вагнеровцев" в Судан и в ЦАР. Так, по данным Agence France-Presse, на территории поместья Беренго находятся палатки и россияне в военной форме, которые обучают солдат ЦАР. Согласно спутниковым снимкам, лагерь военных появился с 21 по 22 января.

Позднее пресс-служба президента ЦАР опубликовала фото с выпуска 200 бойцов пехотного батальона вооруженных сил страны. На многих снимках на заднем плане видны мужчины европейской внешности в военной форме. Предположительно, это и есть "вагнеровцы" или "российские военные".

Блогеры также обращают внимание, что однажды в Тунисе задержали турецкое судно, на борту которого находились российские бронетехника, боеприпасы, военная форма, генераторы, медицинское оборудование и грузы для постройки военного лагеря. Корабль направлялся в ЦАР.

При этом в МИД РФ настаивают, на оказании помощи ЦАР. Однако блогеры не уверены, что российская помощь бескорыстна. В CIS напомнили заявление МИД о "возможностях взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР" — в частности, "реализация поисковых горнорудных концессий". По их мнению, "вагнеровцы" расположились недалеко от мест добычи ископаемых, которые могут заинтересовать основателя ЧВК Иосифа Пригожина.

Также блогеры приводят статью РИА ФАН от 10 апреля под заголовком "Россия поможет восстановить мир и спокойствие в ЦАР". По данным CIS, это информагентство "аффилировано с "фабрикой троллей" Пригожина".

Как сообщал "Обозреватель", кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что в Сирии погибли до "пары сотен" россиян ЧВК "Вагнер" во время столкновения с силами международной коалиции в сирийском Дейр-эз-Зоре.